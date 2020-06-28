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Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:30
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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А не пора ли задуматься о национализации Норникеля, поскольку собственники явно несостоятельны - слишком жадные, видимо,чтобы о природе беспокоиться?
65
Кстати, скажите путину кто нибудь. А то опять будет вызвать что из соц.сетей узнал
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норильск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
2020-06-28T13:11
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РИА Новости
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60
норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске

13:11 28.06.2020 (обновлено: 14:30 28.06.2020)
11196
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
Ранее факт несанкционированного сброса воды в лес подтвердили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии. Представитель ГСУ СК Ольга Шаманская сообщила РИА Новости, что на месте происшествия работают следователи.
В МЧС сообщили, что утечка жидкости произошла в районе Талнахской обогатительной фабрики. По данным спасателей, существует угроза попадания сточной воды в реку Хараелах.
По предварительной информации Росприроднадзора, вода могла выйти за пределы технического отстойника из-за испытаний трубопровода и ливня.
В заполярном филиале "Норникеля" заявили, что компания приняла меры по остановке слива оборотной воды.
Рудник Октябрьский
Вчера, 11:25
В "Норникеле" прокомментировали ЧП со сливом воды на Талнахской фабрике
53937622057
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Норильский никельФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
Популярные комментарии
А не пора ли задуматься о национализации Норникеля, поскольку собственники явно несостоятельны - слишком жадные, видимо,чтобы о природе беспокоиться?
28 июня, 14:51
Von Stirliz
6210002
Кстати, скажите путину кто нибудь. А то опять будет вызвать что из соц.сетей узнал
28 июня, 17:11
eedvard-truck
1850003
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