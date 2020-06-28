https://ria.ru/20200628/1573583351.html
Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:11
2020-06-28T14:30
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20200628/1573580244.html
Von Stirliz
А не пора ли задуматься о национализации Норникеля, поскольку собственники явно несостоятельны - слишком жадные, видимо,чтобы о природе беспокоиться?
65
edvard-truck
Кстати, скажите путину кто нибудь. А то опять будет вызвать что из соц.сетей узнал
26
12
норильск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
2020-06-28T13:11
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия