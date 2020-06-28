В Цюрихе около 300 человек отправили на карантин после посещения клуба

Отмечается, что у мужчины, который неделю назад, 21 июня, посетил мероприятие в клубе Flamingo, 25 июня обнаружили коронавирус. Симптомы заболевания появились еще у пяти человек, которые вместе с ним находились в клубе, и они также сдали положительный тест на COVID-19.