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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573583197.html
В Цюрихе около 300 человек отправили на карантин после посещения клуба
Порядка 300 посетителям и сотрудникам клуба в швейцарском Цюрихе предписано отправиться на карантин после того, как у мужчины, посещавшего заведение, выявили... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
цюрих (кантон)
швейцария
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, цюрих (кантон), швейцария, в мире

В Цюрихе около 300 человек отправили на карантин после посещения клуба

13:05 28.06.2020
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© Fotolia / Santosha57Цюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария
© Fotolia / Santosha57
Цюрих, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 300 посетителям и сотрудникам клуба в швейцарском Цюрихе предписано отправиться на карантин после того, как у мужчины, посещавшего заведение, выявили коронавирус, говорится в заявлении на сайте департамента здравоохранения кантона Цюрих.
Отмечается, что у мужчины, который неделю назад, 21 июня, посетил мероприятие в клубе Flamingo, 25 июня обнаружили коронавирус. Симптомы заболевания появились еще у пяти человек, которые вместе с ним находились в клубе, и они также сдали положительный тест на COVID-19.
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Местная медицинская служба обратилась в клуб, где ей предоставили контакты посетителей заведения. Благодаря полученным сведениям удалось сообщить людям, присутствовавшим на мероприятии в заведении, о необходимости отправиться на десятидневный карантин.
По последним данным минздрава Швейцарии, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 31 555, всего скончалось 1682 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Цюрих (кантон)ШвейцарияВ мире
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