https://ria.ru/20200628/1573583129.html
В Иране умерли более 140 человек с коронавирусом за сутки
Более 140 человек с коронавирусом скончались в Иране за сутки, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:03
2020-06-28T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости.
Более 140 человек с коронавирусом скончались в Иране
за сутки, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Последний раз Иран фиксировал более 140 жертв в начале апреля.
В эфире телеканала IRINN
она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2489 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 144 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 222 669, жертв – 10 508. При этом на данный момент выздоровели не менее 183 310 человек.
В Иране уже две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.