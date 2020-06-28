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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило десять миллионов
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило десять миллионов

12:59 28.06.2020 (обновлено: 13:03 28.06.2020)
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Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 10 001 527, скончались 499 024 человека, выздоровели за все время 5 065 869.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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