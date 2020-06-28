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На развитие проектов нижегородского НОЦ направят грант
Грант федерального бюджета будет направлен на развитие проектов Нижегородского научно-образовательного центра "Техноплатфома-2035", заявил губернатор... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:55
глеб никитин
михаил мишустин
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150036/62/1500366204_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_14969a79033d7a9ef5b2c4eee13f1281.jpg
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РИА Новости
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60
глеб никитин, михаил мишустин, нижегородская область

На развитие проектов нижегородского НОЦ направят грант

12:55 28.06.2020
44
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкВид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга
Вид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Грант федерального бюджета будет направлен на развитие проектов Нижегородского научно-образовательного центра "Техноплатфома-2035", заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Распоряжение о выделении грантов подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно тексту распоряжения, управляющей компании Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) будет выделено 144,223 миллиона рублей.
"За год своего существования НОЦ Нижегородской области вырос более чем в 3 раза, вышел за пределы региона и страны и доказал эффективность выбранного формата – сегодня это 29 участников и более 20 организаций партнеров из разных регионов мира, в том числе вузы, научные организации, предприятия и компании реального сектора экономики. Сформирована устойчивая система работы с проектами. Количество проектов, над которыми работает наше научное сообщество, увеличилось с 65 до более чем 160 и продолжает постоянно расти. Это позволяет проводить качественный отбор наиболее перспективных проектов, оказать поддержку для их продвижения на мировой уровень", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как отметил губернатор, предоставленный грант будет направлен на проекты развития нижегородского центра.
Тюменский государственный университет
27 июня, 13:33
Пять научно-образовательных центров получат гранты на свою работу
"В числе таких направлений - создание инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина", внедрение новых образовательных форматов через программы центра развития компетенций НОЦ, поддержка сервисов для участников и партнеров центра, в том числе расширение функционала Цифровой платформы НОЦ. Мы благодарны руководству страны за поддержку деятельности центров. Создание НОЦ стало одним из самых ярких воплощений национального проекта "Наука". Даже на таком коротком этапе центры уже показали свою эффективность, - добавил Никитин.
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Глеб НикитинМихаил МишустинНижегородская область
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