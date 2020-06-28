На развитие проектов нижегородского НОЦ направят грант

"В числе таких направлений - создание инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина", внедрение новых образовательных форматов через программы центра развития компетенций НОЦ, поддержка сервисов для участников и партнеров центра, в том числе расширение функционала Цифровой платформы НОЦ. Мы благодарны руководству страны за поддержку деятельности центров. Создание НОЦ стало одним из самых ярких воплощений национального проекта "Наука". Даже на таком коротком этапе центры уже показали свою эффективность, - добавил Никитин.