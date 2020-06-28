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Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника маршалу РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:57
россия
мария захарова
чехия
прага
иван конев
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https://ria.ru/20200624/1573371601.html
https://ria.ru/20200515/1571501605.html
А не был ли у господина Коларжа дедушка тоже старостой при фашистах? Вопрос?
166
Есть договорённости между странами и местная власть не имеет над ними приоритета.
104
26
россия
чехия
прага
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, мария захарова, чехия, прага, иван конев

Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

12:46 28.06.2020 (обновлено: 13:57 28.06.2020)
214806
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника маршалу Ивану Коневу.
В местных СМИ появилось интервью Коларжа, в котором он сообщил, что в сносе памятника советскому маршалу якобы виновна Россия.
Комментируя это РИА Новости, Захарова указала, что "нахождение памятника регулировалось правовыми актами".
"Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения", — добавила она.
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Скандал вокруг сноса памятника

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Российский МИД назвал эти действия "возмутительными и циничными". СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы, совершенном публично, следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.
Действия пражских чиновников осудил и президент Чехии Милош Земан. Он назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
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58915182230
Обсудить 26
РоссияМария ЗахароваЧехияПрагаИван Конев
Популярные комментарии
А не был ли у господина Коларжа дедушка тоже старостой при фашистах? Вопрос?
28 июня, 13:28
Юрий Бондаренко
16031002
Есть договорённости между странами и местная власть не имеет над ними приоритета.
28 июня, 13:22
★☆★Алекс ★☆★
9940001
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