Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника маршалу Ивану Коневу

В местных СМИ появилось интервью Коларжа, в котором он сообщил, что в сносе памятника советскому маршалу якобы виновна Россия.

Комментируя это РИА Новости, Захарова указала, что "нахождение памятника регулировалось правовыми актами".

"Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения", — добавила она.

Скандал вокруг сноса памятника

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.

Российский МИД назвал эти действия "возмутительными и циничными". СК , в свою очередь, возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы, совершенном публично, следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.