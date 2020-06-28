https://ria.ru/20200628/1573582610.html
Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника маршалу РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:46
2020-06-28T13:57
россия
мария захарова
чехия
прага
иван конев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_0:229:3124:1986_1400x0_80_0_0_73eccd308c14906ffbddcbb382081047.jpg
https://ria.ru/20200624/1573371601.html
https://ria.ru/20200515/1571501605.html
Юрий Бондаренко
А не был ли у господина Коларжа дедушка тоже старостой при фашистах? Вопрос?
166
★☆★Алекс ★☆★
Есть договорённости между странами и местная власть не имеет над ними приоритета.
104
26
россия
чехия
прага
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_0:229:3124:1986_1400x0_80_0_0_73eccd308c14906ffbddcbb382081047.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_206:0:2937:2048_1400x0_80_0_0_72207a041b9520996f1f6575e18aa13e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_547:0:2595:2048_1400x0_80_0_0_db11edbf30dadeca770eb3da69927b4e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, чехия, прага, иван конев
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
прокомментировала слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника маршалу Ивану Коневу
.
В местных СМИ появилось интервью Коларжа, в котором он сообщил, что в сносе памятника советскому маршалу якобы виновна Россия.
Комментируя это РИА Новости, Захарова указала, что "нахождение памятника регулировалось правовыми актами".
"Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения", — добавила она.
Скандал вокруг сноса памятника
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Российский МИД назвал эти действия "возмутительными и циничными". СК
, в свою очередь, возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы, совершенном публично, следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.
Действия пражских чиновников осудил и президент Чехии Милош Земан
. Он назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.