В Нижегородской области выявили 222 новых случая заражения коронавирусом

"По данным на 28 июня 2020 года, в регионе подтверждено еще 222 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 17 060 человек. Более 1,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, около 7,3 тысячи – под наблюдением, 7 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.