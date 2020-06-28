Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573582551.html
В Нижегородской области выявили 222 новых случая заражения коронавирусом
Количество жителей Нижегородской области, у которых зафиксировали заражение коронавирусом, увеличилось до 17 060 человек, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://ria.ru/20200628/1573582067.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1400x0_80_0_0_50b8b3c5eb9ecc35a4a4ececddd45d67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1400x0_80_0_0_80c429b93ee64bf993d6305455dcdb4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нижегородская область, общество

В Нижегородской области выявили 222 новых случая заражения коронавирусом

12:42 28.06.2020
2876
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Количество жителей Нижегородской области, у которых зафиксировали заражение коронавирусом, увеличилось до 17 060 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 28 июня 2020 года, в регионе подтверждено еще 222 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 17 060 человек. Более 1,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, около 7,3 тысячи – под наблюдением, 7 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.
Анализы на коронавирус в лаборатории
Вчера, 12:24Распространение нового коронавируса
В Саратовской области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом
Выздоровели 10 531 человек - 61,7% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона. По данным оперштаба, число жертв коронавируса выросло до 226 человек.
Тесты на коронавирус, по данным на 28 июня, сдали 380 814 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 6 004 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Полисы ОСАГО
Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Самолет Ан-2
В Приморье будут выпускать двухмоторный самолет на базе Ан-2
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки выявили 6791 случай заражения коронавирусом
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды, заявил Аксенов
Машина скорой помощи
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Россиянам напомнили, какая вода самая полезная
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
Лента новостейМолния