https://ria.ru/20200628/1573582551.html
В Нижегородской области выявили 222 новых случая заражения коронавирусом
Количество жителей Нижегородской области, у которых зафиксировали заражение коронавирусом, увеличилось до 17 060 человек, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:42
2020-06-28T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нижегородская область
общество
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нижегородская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости.
Количество жителей Нижегородской области
, у которых зафиксировали заражение коронавирусом
, увеличилось до 17 060 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 28 июня 2020 года, в регионе подтверждено еще 222 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 17 060 человек. Более 1,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, около 7,3 тысячи – под наблюдением, 7 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.
Выздоровели 10 531 человек - 61,7% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона. По данным оперштаба, число жертв коронавируса выросло до 226 человек.
Тесты на коронавирус, по данным на 28 июня, сдали 380 814 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 6 004 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.