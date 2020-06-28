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Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды, заявил Аксенов
Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по каналу на полуостров, сказал глава Крыма Сергей... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:45
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
симферополь
республика крым
общество
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573211457.html
И снова в крыму про воду вспоминают... Им что, мало того, что они в России?
133
Надоели уже! Вы нам нам нужны вообще! Только ваши женщины- самые красивые в мире. После русских. А мужики ваши не нужны. Миллионами у нас на стройках пашете. Идите воевать против нас. Докажите на деле, а не в соцсетях, что вы лучше нас. Что вы лучше, смелее и более храбрые чем мы?
44
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симферополь
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей аксенов (политик), владимир зеленский, симферополь, республика крым, общество

Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды, заявил Аксенов

12:39 28.06.2020 (обновлено: 14:45 28.06.2020)
26079
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по каналу на полуостров, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по каналу – ред.) принять не может, все остальное – это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
19 июня, 20:46Акценты
В Крыму нашли большие запасы пресной воды. Дефициту конец?Ученые обнаружили в крымских горах большой запас подземных пресных вод. Главная проблема их добычи – высокая стоимость бурения скважин. Но есть участки с небольшой глубиной, осталось их найти.
Он сообщил, что для обеспечения водой Симферополя, где в текущем сезоне сложилась наиболее сложная ситуация, уже построены две нитки водоводов и начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма. Объем перебрасываемой воды достигнет 55-57 тысяч кубометров в сутки (при потреблении порядка 160 тысяч в сутки). Таким образом, нагрузка на обмелевшие водохранилища снизится, сказал глава региона. Режимная подача воды в Симферополе пока не вводилась.
В украинский период в Крым ежегодно по каналу подавалось более миллиарда кубометров воды, из которых около 150 миллионов кубометров на бытовые нужды, 700 миллионов кубометров на полив, сообщил ранее глава республики.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
213943618
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Сергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийСимферопольРеспублика КрымОбщество
Популярные комментарии
И снова в крыму про воду вспоминают... Им что, мало того, что они в России?
28 июня, 12:59
ОЛОлег Ливанов
951012106
Надоели уже! Вы нам нам нужны вообще! Только ваши женщины- самые красивые в мире. После русских. А мужики ваши не нужны. Миллионами у нас на стройках пашете. Идите воевать против нас. Докажите на деле, а не в соцсетях, что вы лучше нас. Что вы лучше, смелее и более храбрые чем мы?
28 июня, 14:48
Jalil Jalil
21902012
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