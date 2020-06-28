Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Крым не станет обращаться к президенту Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по каналу на полуостров, сказал глава Крыма Сергей Аксенов

"Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по каналу – ред.) принять не может, все остальное – это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24"

Он сообщил, что для обеспечения водой Симферополя, где в текущем сезоне сложилась наиболее сложная ситуация, уже построены две нитки водоводов и начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма. Объем перебрасываемой воды достигнет 55-57 тысяч кубометров в сутки (при потреблении порядка 160 тысяч в сутки). Таким образом, нагрузка на обмелевшие водохранилища снизится, сказал глава региона. Режимная подача воды в Симферополе пока не вводилась.

В украинский период в Крым ежегодно по каналу подавалось более миллиарда кубометров воды, из которых около 150 миллионов кубометров на бытовые нужды, 700 миллионов кубометров на полив, сообщил ранее глава республики.