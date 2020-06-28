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В Республике Алтай зафиксировали первый случай смерти пациента с COVID-19
В Республике Алтай скончался первый пациент с коронавирусом, мужчине было 88 лет, у него диагностировали пневмонию, сообщают в воскресенье в региональном... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:36
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай

В Республике Алтай зафиксировали первый случай смерти пациента с COVID-19

12:33 28.06.2020 (обновлено: 19:36 28.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАРНАУЛ, 28 июн — РИА Новости. В Республике Алтай скончался первый пациент с коронавирусом, мужчине было 88 лет, у него диагностировали пневмонию, сообщают в воскресенье в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"В Республике Алтай зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. <…> У 88-летнего жителя соседнего региона, которого около месяца назад сын перевез в Майминский район Республики Алтай, несколько раз поднималась температура до 39 градусов. За медпомощью ни он, ни родственники не обращались. Вызов в скорую помощь поступил лишь 23 июня, после чего мужчина был сразу госпитализирован в республиканскую больницу. У него диагностировали внебольничную правостороннюю пневмонию", — говорится в сообщении.
Как и всем пациентам с таким диагнозом, ему провели обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест от 24 июня показал отрицательный результат — коронавирус не подтвердился.
"Мужчина умер в пятницу, 26 июня. Вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, при вскрытии не выявлено. Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) в субботу, 27 июня, был подтвержден коронавирус", — уточняют в оперштабе.
Снимок коронавируса COVID-19
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Материалы для исследования направили в Новосибирск, в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Отмечается, что мужчина страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, что способствовало развитию внебольничной пневмонии.
За сутки в регионе выявили 19 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 616 случаев заболевания. По данным на 28 июня, 259 человек выписаны из медучреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Алтай
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