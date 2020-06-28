В Республике Алтай зафиксировали первый случай смерти пациента с COVID-19

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

БАРНАУЛ, 28 июн — РИА Новости. В Республике Алтай скончался первый пациент с коронавирусом, мужчине было 88 лет, у него диагностировали пневмонию, сообщают в воскресенье в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

"В Республике Алтай зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. <…> У 88-летнего жителя соседнего региона, которого около месяца назад сын перевез в Майминский район Республики Алтай, несколько раз поднималась температура до 39 градусов. За медпомощью ни он, ни родственники не обращались. Вызов в скорую помощь поступил лишь 23 июня, после чего мужчина был сразу госпитализирован в республиканскую больницу. У него диагностировали внебольничную правостороннюю пневмонию", — говорится в сообщении.

Как и всем пациентам с таким диагнозом, ему провели обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест от 24 июня показал отрицательный результат — коронавирус не подтвердился.

"Мужчина умер в пятницу, 26 июня. Вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, при вскрытии не выявлено. Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) в субботу, 27 июня, был подтвержден коронавирус", — уточняют в оперштабе.

Материалы для исследования направили в Новосибирск , в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Отмечается, что мужчина страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, что способствовало развитию внебольничной пневмонии.

За сутки в регионе выявили 19 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 616 случаев заболевания. По данным на 28 июня, 259 человек выписаны из медучреждений.