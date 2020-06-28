В Саратовской области умерла еще одна пациентка с коронавирусом

К 25 июня в области умерли 42 пациента с COVID-19.

В Саратовской области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом

В Саратовской области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом

"Умершая - женщина 57 лет, находилась на ИВЛ пять дней, у нее имелось тяжелое поражение легких. Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, мозговых артерий, артериальная гипертензия, железодефицитная анемия, варикозное расширение вен", - сказала собеседница агентства.