https://ria.ru/20200628/1573582240.html
В Саратовской области умерла еще одна пациентка с коронавирусом
Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области, общее число умерших возросло до 43, сообщили РИА Новости в воскресенье в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:28
2020-06-28T12:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
общество
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https://ria.ru/20200628/1573582067.html
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767292_0:328:2838:1924_1400x0_80_0_0_8674cc43e8e174f6031a2a0b6fda23ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество