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В Саратовской области умерла еще одна пациентка с коронавирусом
Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области, общее число умерших возросло до 43, сообщили РИА Новости в воскресенье в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:28
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество

В Саратовской области умерла еще одна пациентка с коронавирусом

12:28 28.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области, общее число умерших возросло до 43, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного минздрава.
К 25 июня в области умерли 42 пациента с COVID-19.
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"Умершая - женщина 57 лет, находилась на ИВЛ пять дней, у нее имелось тяжелое поражение легких. Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, мозговых артерий, артериальная гипертензия, железодефицитная анемия, варикозное расширение вен", - сказала собеседница агентства.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6225 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3194 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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