Глава Минстроя проголосовал по поправкам в Конституцию в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ России Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту прописки в Тюмени , сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

"Я до сих пор зарегистрирован по месту жительства в Тюмени. Считаю себя тюменцем, москвичом не стал. Естественно, в свой законный выходной день я приехал сюда, чтобы выполнить свой гражданский долг", - приводит слова Якушева региональный оперштаб.

Уточняется, что глава Минстроя проголосовал на участке, который расположен в учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Институтской в Тюмени.

Якушев подчеркнул, что предлагаемые изменения в Конституцию очень актуальны и своевременны, из-за чего каждый должен выразить свое мнение на голосовании. "Конечно, голосование проходит в непростых условиях. Мы еще не до конца победили пандемию новой коронавирусной инфекции. Но важность сегодняшних дней в истории страны переоценить невозможно", - добавил он.