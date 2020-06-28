Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573582108.html
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за дождя с градом
Дождь с градом и ветром с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:05
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256301_0:134:3072:1862_1400x0_80_0_0_ed19860e6de164a95d38e9cbd00daddb.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573469702.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256301_0:134:3072:1862_1400x0_80_0_0_ed19860e6de164a95d38e9cbd00daddb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256301_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_14d94bc45ec4b471e58fcf3c3cbdee49.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256301_233:0:2281:2048_1400x0_80_0_0_dc0ac7f73b57b9abb14c7f284b92feda.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за дождя с градом

12:25 28.06.2020 (обновлено: 14:05 28.06.2020)
34431
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дождь с градом и ветром с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
По прогнозам Росгидромета, в период с 12 до 21 часа в столице будет кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, отмечается в сообщении.
Аналогичное экстренное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС.
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто. Кроме того, находясь на улице, стоит укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от дождя под деревьями.
Люди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве
25 июня, 15:34
Забудьте тревоги. Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца лета
613127201024
Обсудить 5
ПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
Рекомендуем
Кадры с места перекачки отходов с завода Норникеля в тундровую зону в Норильске
Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
Американские военные в Польше
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Президент России Владимир Путин
Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус
Покупательница в супермаркете
Названы продукты, ускоряющие старение
Индеец и сибиряк
Россия — родина индейцев. Коренные американцы оказались сибиряками
Президент России Владимир Путин
Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет
Девушка измеряет объем талии
Названы продукты, без которых нельзя похудеть
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп назвал статью NYT о "сговоре" России с талибами "заказухой"
Родственники поминают 20-летнюю Бурулай Турдалы кызы
"Догоняли — убивали". Почему невест до сих пор похищают
Президент Украины Владимир Зеленский
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
07:07В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
Лента новостейМолния