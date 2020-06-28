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В Саратовской области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом
Двое детей есть в числе 110 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных увеличилось до 6225 человек, сообщил... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:24
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество

В Саратовской области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом

12:24 28.06.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Двое детей есть в числе 110 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных увеличилось до 6225 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 110 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - два; 20-29 лет - девять; 30-39 лет – 12; 40-49 лет – 22; 50-59 лет – 25; старше 60 – 40", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что среди заболевших 33 пациента, контактировавших с ранее заболевшими, у 74 не установлен источник заражения, а трое прибыли с других территорий с признаками ОРВИ.
"По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 63, с признаками ОРВИ - 23, с бессимптомным течением - 24... Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 6225 человек. Выздоровели с начала эпидемии 3194 человека, за сутки - 36", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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