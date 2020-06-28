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Староста района Прага-6 прокомментировал снос памятника Коневу
Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу виноваты российские дипломаты. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:58
милош земан
следственный комитет россии (ск рф)
чехия
прага
иван конев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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милош земан, следственный комитет россии (ск рф), чехия, прага, иван конев, в мире

Староста района Прага-6 прокомментировал снос памятника Коневу

12:19 28.06.2020 (обновлено: 13:58 28.06.2020)
15673
© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу виноваты российские дипломаты.
"Мы никогда не добивались его сноса. Если бы Россия не начала то, что начала, то памятник стоял бы на месте по сей день", — приводит издание Parlamentni listy слова чиновника.
По его словам, российское посольство отказалось забрать памятник на свою территорию. Дипломаты посчитали, что охранять монумент от скандалов — обязанность полиции и муниципальных властей, утверждает староста.
В апреле власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
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Российский МИД назвал эти действия "возмутительными и циничными". СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы, совершенном публично, следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.
Действия пражских чиновников осудил и президент Чехии Милош Земан. Он назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
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