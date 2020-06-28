Повредившим статую Джексона в Вашингтоне предъявили обвинения

"Ведомство неуклонно придерживается своего обязательства защищать священное право граждан на мирные протесты, которое дает Первая поправка, однако настоящие обвинения должны послужить предупреждением тем, кто делает выбор в пользу осквернения статуй и памятников, которые украшают столицу нашей страны: ваше агрессивное поведение и преступные действия не останутся безнаказанными", - приводятся в релизе слова исполняющего обязанности прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.