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Повредившим статую Джексона в Вашингтоне предъявили обвинения
Четырем участникам протестов в Вашингтоне, повредившим статую седьмого президента США Эндрю Джексона, предъявлены обвинения в разрушении федеральной... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:19
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю джексон
дональд трамп
министерство юстиции сша
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю джексон, дональд трамп, министерство юстиции сша, вашингтон (город), сша, в мире

Повредившим статую Джексона в Вашингтоне предъявили обвинения

12:19 28.06.2020
1086
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
© РИА Новости
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Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четырем участникам протестов в Вашингтоне, повредившим статую седьмого президента США Эндрю Джексона, предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте министерства юстиции США.
"Ведомство неуклонно придерживается своего обязательства защищать священное право граждан на мирные протесты, которое дает Первая поправка, однако настоящие обвинения должны послужить предупреждением тем, кто делает выбор в пользу осквернения статуй и памятников, которые украшают столицу нашей страны: ваше агрессивное поведение и преступные действия не останутся безнаказанными", - приводятся в релизе слова исполняющего обязанности прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.
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В понедельник в ходе протестов в столице США Вашингтоне демонстранты попытались снести статую президенту США Эндрю Джексону. Сообщалось, что протестующие повалили временный забор вокруг статуи, некоторые взобрались на нее, чтобы обвязать веревкой. Толпа людей, окружавшая статую, выкрикивала "Эндрю Джексон должен уйти!". Полиция вытеснила протестующих с площади Лафайетт.
Впоследствии президент США Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия. Кроме того, он распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны и пригрозил злоумышленникам сроками тюремного заключения до 10 лет.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю ДжексонДональд ТрампМинистерство юстиции СШАВашингтон (город)СШАВ мире
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