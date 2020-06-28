В Ереване загорелся холодильный склад

ЕРЕВАН, 28 июн – РИА Новости. Пожар возник в воскресенье утром на территории холодильного комбината "Дзюник сарнаран" недалеко от центра Пожар возник в воскресенье утром на территории холодильного комбината "Дзюник сарнаран" недалеко от центра Еревана , на место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сигнал о пожаре в здании ООО "Дзюник сарнаран" поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления в 11.08 (10.08 мск)" - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают восемь пожарных команд, оперативная группа спасателей, задействованы три автолестницы и специальная машина службы газодымовой защиты.

"На месте происшествия находится министр по чрезвычайным происшествиям Феликс Цолакян", - отметили в пресс-службе.