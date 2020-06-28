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В Ереване загорелся холодильный склад
Пожар возник в воскресенье утром на территории холодильного комбината "Дзюник сарнаран" недалеко от центра Еревана, на место происшествия прибыл министр по... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:14
ереван
армения
в мире
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ереван, армения, в мире

В Ереване загорелся холодильный склад

12:14 28.06.2020
381
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 28 июн – РИА Новости. Пожар возник в воскресенье утром на территории холодильного комбината "Дзюник сарнаран" недалеко от центра Еревана, на место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сигнал о пожаре в здании ООО "Дзюник сарнаран" поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления в 11.08 (10.08 мск)" - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают восемь пожарных команд, оперативная группа спасателей, задействованы три автолестницы и специальная машина службы газодымовой защиты.
"На месте происшествия находится министр по чрезвычайным происшествиям Феликс Цолакян", - отметили в пресс-службе.
Тот же холодильный комбинат горел и в августе 2019 года. Тогда армянские пожарные справились с огнем лишь на пятый день. Летом минувшего года огонь охватил 3-5 этажи здания, каждый площадью 740 квадратных метров.
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