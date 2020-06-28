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В Татарстане потушили горевший на АЗС бензовоз
Кабина бензовоза на одной из АЗС в Набережных Челнах загорелась в воскресенье днём, огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал, сообщает главное... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане потушили горевший на АЗС бензовоз

12:11 28.06.2020 (обновлено: 12:53 28.06.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по ТатарстануВ Набережных Челнах загорелся бензовоз на АЗС
В Набережных Челнах загорелся бензовоз на АЗС
© Фото : ГУМЧС России по Татарстану
КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Кабина бензовоза на одной из АЗС в Набережных Челнах загорелась в воскресенье днём, огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"Сообщение поступило в 10.36. По словам очевидцев, в Набережных Челнах, на Казанском проспекте, 235, на АЗС горит кабина бензовоза. Силы гарнизона выехали по номеру вызова 1 БИС. Горела кабина и колёса "КамАЗа", а также разлившееся дизельное топливо", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМЧС России по ТатарстануВ Набережных Челнах загорелся бензовоз на АЗС
В Набережных Челнах загорелся бензовоз на АЗС
© Фото : ГУМЧС России по Татарстану
В Набережных Челнах загорелся бензовоз на АЗС
Прибывшие пожарные подразделения оперативно справились с огнëм, не дав ему распространиться. Полностью пожар был ликвидирован в 10.59. Площадь пожара составила ориентировочно 50 квадратных метров. Пострадавших нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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