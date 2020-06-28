https://ria.ru/20200628/1573581543.html
В Татарстане потушили горевший на АЗС бензовоз
Кабина бензовоза на одной из АЗС в Набережных Челнах загорелась в воскресенье днём, огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал, сообщает главное... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:11
2020-06-28T12:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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https://ria.ru/20200627/1573545291.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573582682_0:299:774:734_1400x0_80_0_0_ee00b2e10a928d47d334ffc2a9479799.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия