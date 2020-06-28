В Татарстане потушили горевший на АЗС бензовоз

"Сообщение поступило в 10.36. По словам очевидцев, в Набережных Челнах, на Казанском проспекте, 235, на АЗС горит кабина бензовоза. Силы гарнизона выехали по номеру вызова 1 БИС. Горела кабина и колёса "КамАЗа", а также разлившееся дизельное топливо", - говорится в сообщении.