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В ВСУ за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
Двадцать один новый случай заражения коронавирусом выявлен за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 179 человек, выздоровели 310 человек,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:09
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353
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вооруженные силы украины, украина, в мире

В ВСУ за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

12:09 28.06.2020
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Двадцать один новый случай заражения коронавирусом выявлен за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 179 человек, выздоровели 310 человек, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся на лечении 14 человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья в ВСУ болеют 179 человек, всего за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 669 человек.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая инфицирования COVID-19, 1129 из которых скончались, еще 18 934 человека выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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