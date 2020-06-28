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Трактор наехал на автомобиль полиции на месте аварии под Норильском
Трактор случайно наехал на автомобиль полиции, работающей на месте несанкционированного сброса жидкости под Норильском, пострадавших нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:41
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
василий юрченко
норильск
происшествия
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Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий юрченко, норильск, происшествия

Трактор наехал на автомобиль полиции на месте аварии под Норильском

12:07 28.06.2020 (обновлено: 14:41 28.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Трактор случайно наехал на автомобиль полиции, работающей на месте несанкционированного сброса жидкости под Норильском, пострадавших нет, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка ГУ МВД Владимир Юрченко.
Ранее в МЧС сообщили, что в воскресенье утром поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики. По его данным, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону. Прокуратура и СК начали проверки.
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По данным МВД, полицейские выезжали по сообщению местного жителя о том, что происходит слив неизвестной жидкости из труб в тундровую зону в районе Талнаха. Официально проводится проверка данного факта дознанием ОМВД по Норильску.
"Также проводится проверка по факту ДТП, в котором поврежден служебный автомобиль полиции. Предварительно — водитель трактора при движении задним ходом не убедился в наличии препятствия и наехал на стоящий автомобиль. Пострадавших нет. Людей в автомобиле не было", — сказал Юрченко.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Василий ЮрченкоНорильскПроисшествия
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Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
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