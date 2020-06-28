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Распространение нового коронавируса
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На Украине продлили запрет на открытие детских лагерей из-за коронавируса
Власти Украины решили не открывать детские лагеря до 31 июля из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге в воскресенье министр... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
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коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире

На Украине продлили запрет на открытие детских лагерей из-за коронавируса

12:06 28.06.2020
157
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Власти Украины решили не открывать детские лагеря до 31 июля из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Ранее пресс-служба правительства Украины заявила, что детские лагеря в стране будут оставаться закрытыми минимум до 1 июля.
"Во время отдыха в оздоровительных лагерях возможны вспышки COVID-19. И именно поэтому было принято решение о запрете открытия лагерей отдыха детских до 31 июля 2020 года", - сказал Степанов.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая инфицирования COVID-19, 1 129 из заболевших скончались, еще 18 934 человека выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановУкраинаВ мире
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