На Украине продлили запрет на открытие детских лагерей из-за коронавируса

Ранее пресс-служба правительства Украины заявила, что детские лагеря в стране будут оставаться закрытыми минимум до 1 июля.

"Во время отдыха в оздоровительных лагерях возможны вспышки COVID-19. И именно поэтому было принято решение о запрете открытия лагерей отдыха детских до 31 июля 2020 года", - сказал Степанов.