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В Афганистане при нападении талибов погибли шесть силовиков
По меньшей мере шесть сотрудников национальных сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:57
исламское государство
кундуз (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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РИА Новости
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исламское государство, кундуз (провинция), афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при нападении талибов погибли шесть силовиков

11:57 28.06.2020
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Афганистане
Полицейский в Афганистане
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть сотрудников национальных сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в органах безопасности.
Согласно источнику, талибы совершили в ночь с субботы на воскресенье нападение на контрольно-пропускные пункты в округе Имам Сахиб, в результате погибли пятеро военных и один полицейский.
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Источник также подчеркнул, что четверо талибов были ликвидированы, еще двое были ранены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Исламское государствоКундуз (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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