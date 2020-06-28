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Жизни россиян важнее спасения экономики, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики: сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы решим. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:48
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200624/1573420394.html
Вот это правильный подход.
61
У нас ничего не прикладывается как правило. Только убывает. Жизнь и здоровье сохранить хорошо конечно. Но без денег ни о каком здоровье речи быть не может.
54
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573468691_108:457:2935:2047_1400x0_80_0_0_98f476b525296459bff6990049241787.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Жизни россиян важнее спасения экономики, заявил Путин

11:48 28.06.2020
10145
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики: сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы решим.
"Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится", — сказал президент в интервью, которое будет показано в эфире телеканала "Россия1".
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Путин пожелал лауреатам госпремий крепкого здоровья
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Обсудить 15
Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Вот это правильный подход.
28 июня, 11:49
СССергей Смирнов
32193007
У нас ничего не прикладывается как правило. Только убывает. Жизнь и здоровье сохранить хорошо конечно. Но без денег ни о каком здоровье речи быть не может.
28 июня, 11:57
Георгий Саввин
40100013
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