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В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 68, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:45
распространение нового коронавируса
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

11:45 28.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 68, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2978 случаев заболевания коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент – мужчина 1955 года рождения, он имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2995 установленных диагноза COVID-19. Выздоровели 2519 человек.
Госпитализированы 235 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 93, из них 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6969 человек, остаются под наблюдением 402 человека, в том числе 167 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияПроисшествия
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