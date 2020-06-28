В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 68, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2978 случаев заболевания коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент – мужчина 1955 года рождения, он имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в республике выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2995 установленных диагноза COVID-19. Выздоровели 2519 человек.

Госпитализированы 235 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 93, из них 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6969 человек, остаются под наблюдением 402 человека, в том числе 167 – в условиях самоизоляции на дому.