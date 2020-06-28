https://ria.ru/20200628/1573580907.html
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 68, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:45
2020-06-28T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
происшествия
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республика ингушетия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, происшествия
НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 68, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2978 случаев заболевания коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент – мужчина 1955 года рождения, он имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2995 установленных диагноза COVID-19. Выздоровели 2519 человек.
Госпитализированы 235 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 93, из них 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6969 человек, остаются под наблюдением 402 человека, в том числе 167 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.