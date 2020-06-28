В СК рассказали о ЧП на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске

"Сброс воды с водохранилища на участок местности возле дамбы в лес. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа в составе двух следователей следственного отдела по Норильску ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Запланировано проведение осмотра места происшествия, фиксация обстановки, изъятие образцов", - сказала представитель следствия.