https://ria.ru/20200628/1573580876.html
В СК рассказали о ЧП на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске
Несанкционированный сброс воды с водохранилища в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики велся в лес, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:43
2020-06-28T14:41
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
республика хакасия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://ria.ru/20200628/1573576290.html
1
красноярский край
республика хакасия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
2020-06-28T11:43
true
PT1M04S
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, республика хакасия, происшествия