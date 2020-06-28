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В СК рассказали о ЧП на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске
Несанкционированный сброс воды с водохранилища в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики велся в лес, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:41
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
республика хакасия
происшествия
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красноярский край
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Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
2020-06-28T11:43
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, республика хакасия, происшествия

В СК рассказали о ЧП на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске

11:43 28.06.2020 (обновлено: 14:41 28.06.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Несанкционированный сброс воды с водохранилища в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики велся в лес, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.
Ранее в МЧС сообщили, что в воскресенье утром поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону. Прокуратура и СК начали проверки. Заполярный филиал "Норникеля" принял меры по остановке слива оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике через границу отстойника, сообщили в компании.
Кадры с места перекачки отходов с завода Норникеля в тундровую зону в Норильске
Вчера, 09:13
На фабрике в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости
"Сброс воды с водохранилища на участок местности возле дамбы в лес. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа в составе двух следователей следственного отдела по Норильску ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Запланировано проведение осмотра места происшествия, фиксация обстановки, изъятие образцов", - сказала представитель следствия.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайРеспублика ХакасияПроисшествия
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