Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573580837.html
На Украине за сутки госпитализировали 237 больных COVID-19
Антирекордные 237 человек госпитализированы на Украине за минувшие сутки с диагнозом COVID-19, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения страны... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:129:3072:1857_1400x0_80_0_0_8c9e80d0a2f3dc3a788d6e8fe392a002.jpg
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:129:3072:1857_1400x0_80_0_0_8c9e80d0a2f3dc3a788d6e8fe392a002.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1434a40075b2915ee8c07c5dbd7fd397.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_154:0:2202:2048_1400x0_80_0_0_7d783ab5f6835a7d478b9a2aaf62501a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине за сутки госпитализировали 237 больных COVID-19

11:42 28.06.2020
279
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Антирекордные 237 человек госпитализированы на Украине за минувшие сутки с диагнозом COVID-19, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая инфицирования COVID-19, 1 129 из которых скончались, еще 18 934 человека выздоровели.
"За минувшие сутки было госпитализировано 237 человек. Могу сказать, что это очередной антирекорд по числу госпитализированных", - заявил Степанов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
510200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории
В Чехии выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом
Центр Таллина
В Эстонии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1987
Площадь Независимости в Киеве
На Украине продлили запрет на открытие детских лагерей из-за коронавируса
Медицинский работник
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Полицейский в Афганистане
В Афганистане при нападении талибов погибли шесть силовиков
Украинский военный в Донецкой области
В ВСУ за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
Лаборатория для тестирования на коронавирус
На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Еще много нужно сделать для диверсификации экономики, заявил Путин
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК рассказали о ЧП на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске
Медицинский работник
В Крыму за двое суток умерли два пациента с коронавирусом
Врачи
В Польше число выздоровевших после COVID-19 превысило 20 тысяч человек
Площадь Независимости в Киеве
Украинскую книгу о конституции высмеяли за упоминание шумеров
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Московский штаб сообщил о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Американские военные на юго-востоке Афганистана
WP: из-за "сговора" России и талибов погибли несколько военных США
Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Ионин
Депутат Госдумы Ионин, переболевший COVID-19, рассказал о самочувствии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
07:07В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
07:05Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
Лента новостейМолния