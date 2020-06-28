На Украине за сутки госпитализировали 237 больных COVID-19

По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая инфицирования COVID-19, 1 129 из которых скончались, еще 18 934 человека выздоровели.

"За минувшие сутки было госпитализировано 237 человек. Могу сказать, что это очередной антирекорд по числу госпитализированных", - заявил Степанов.