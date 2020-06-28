https://ria.ru/20200628/1573580809.html
В Эстонии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1987
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1987, сообщил в воскресенье республиканский... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:42
2020-06-28T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_0:89:2964:1756_1400x0_80_0_0_745011e75cfaaafe3f7b2898199d26a6.jpg
https://ria.ru/20200627/1573551043.html
эстония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_0:89:2964:1756_1400x0_80_0_0_745011e75cfaaafe3f7b2898199d26a6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_97:0:2828:2048_1400x0_80_0_0_2c11a5468c62fcd49a014c438505eaac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_438:0:2486:2048_1400x0_80_0_0_181e3fd72f1f37167311d40663410d05.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, эстония, в мире