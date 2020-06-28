Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573580809.html
В Эстонии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1987
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1987, сообщил в воскресенье республиканский... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_0:89:2964:1756_1400x0_80_0_0_745011e75cfaaafe3f7b2898199d26a6.jpg
https://ria.ru/20200627/1573551043.html
эстония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_0:89:2964:1756_1400x0_80_0_0_745011e75cfaaafe3f7b2898199d26a6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_97:0:2828:2048_1400x0_80_0_0_2c11a5468c62fcd49a014c438505eaac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_438:0:2486:2048_1400x0_80_0_0_181e3fd72f1f37167311d40663410d05.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, эстония, в мире

В Эстонии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1987

11:42 28.06.2020
263
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1987, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1987 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 105 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 4 пациента, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Таллин
27 июня, 10:58Распространение нового коронавируса
В Эстонии не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭстонияВ мире
Рекомендуем
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине за сутки госпитализировали 237 больных COVID-19
Сотрудник лаборатории
В Чехии выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом
Площадь Независимости в Киеве
На Украине продлили запрет на открытие детских лагерей из-за коронавируса
Врачи
В Польше число выздоровевших после COVID-19 превысило 20 тысяч человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК рассказали о ЧП на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске
Президент РФ Владимир Путин
Еще много нужно сделать для диверсификации экономики, заявил Путин
Медицинский работник
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Власти ориентируются на инфляцию около 4%, заявил Путин
Украинский военный в Донецкой области
В ВСУ за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
Полицейский в Афганистане
В Афганистане при нападении талибов погибли шесть силовиков
Медицинский работник
В Крыму за двое суток умерли два пациента с коронавирусом
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
Повредившим статую Джексона в Вашингтоне предъявили обвинения
Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Ионин
Депутат Госдумы Ионин, переболевший COVID-19, рассказал о самочувствии
Президент России Владимир Путин
Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Жизни россиян важнее спасения экономики, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
07:07В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
07:05Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
Лента новостейМолния