Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1"

Российский лидер напомнил о ситуации, которая сложилась в стране в 1990-е годы. По словам Путина, гуманитарную помощь России тогда "присылали не в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями, а как беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали". Он заметил, что в России не могли выплачивать зарплаты без внешних кредитов и люди сидели без денег месяцами.

Путин заявил, что с 1999-го по 2019 год ВВП страны удвоился.

"И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями". Владимир Путин

Президент добавил, что даже в нынешней обстановке власти ориентируются на инфляцию в районе четырех процентов. При этом важнейшей задачей в условиях пандемии коронавируса он назвал сохранение жизней россиян.