https://ria.ru/20200628/1573580756.html
Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет
Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:39
2020-06-28T14:40
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200625/1573470614.html
Юлия Воронцова
Да о каком развитии идет речь???? Все заводы, фабрики рухнули, с/х нет. Мы катимся вниз все быстрее и быстрее, у нас только кредитная ставка и штрафы растут
286
Bel Bel
Россия всегда выходит из любых кризисов с минимальными потерями))). А россияне?
231
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573529114_0:313:3085:2048_1400x0_80_0_0_e375b96c0ca0e51f6fa299108a0b8b79.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин
в интервью телеканалу "Россия 1"
.
Российский лидер напомнил о ситуации, которая сложилась в стране в 1990-е годы. По словам Путина, гуманитарную помощь России тогда "присылали не в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями, а как беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали". Он заметил, что в России не могли выплачивать зарплаты без внешних кредитов и люди сидели без денег месяцами.
Путин заявил, что с 1999-го по 2019 год ВВП страны удвоился.
"И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями".
Президент добавил, что даже в нынешней обстановке власти ориентируются на инфляцию в районе четырех процентов. При этом важнейшей задачей в условиях пандемии коронавируса он назвал сохранение жизней россиян.
"Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится", — сказал Владимир Путин.