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Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет
Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:40
владимир путин
экономика
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Да о каком развитии идет речь???? Все заводы, фабрики рухнули, с/х нет. Мы катимся вниз все быстрее и быстрее, у нас только кредитная ставка и штрафы растут
286
Россия всегда выходит из любых кризисов с минимальными потерями))). А россияне?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
владимир путин, экономика

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

11:39 28.06.2020 (обновлено: 14:40 28.06.2020)
24543
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Российский лидер напомнил о ситуации, которая сложилась в стране в 1990-е годы. По словам Путина, гуманитарную помощь России тогда "присылали не в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями, а как беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали". Он заметил, что в России не могли выплачивать зарплаты без внешних кредитов и люди сидели без денег месяцами.
Путин заявил, что с 1999-го по 2019 год ВВП страны удвоился.

"И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Владимир Путин
Президент добавил, что даже в нынешней обстановке власти ориентируются на инфляцию в районе четырех процентов. При этом важнейшей задачей в условиях пандемии коронавируса он назвал сохранение жизней россиян.
"Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится", — сказал Владимир Путин.
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Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Да о каком развитии идет речь???? Все заводы, фабрики рухнули, с/х нет. Мы катимся вниз все быстрее и быстрее, у нас только кредитная ставка и штрафы растут
28 июня, 12:48
Юлия Воронцова
202203970
Россия всегда выходит из любых кризисов с минимальными потерями))). А россияне?
28 июня, 12:43
Bel Bel
15613191141
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