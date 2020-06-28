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Еще много нужно сделать для диверсификации экономики, заявил Путин
Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики России, но этот процесс уже идёт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:10
россия
владимир путин
экономика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, экономика

Еще много нужно сделать для диверсификации экономики, заявил Путин

11:37 28.06.2020 (обновлено: 12:10 28.06.2020)
444
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики России, но этот процесс уже идёт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза. В этом смысле нам еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - заявил Путин в интервью, которое покажут в эфире телеканала "Россия 1".
Он упомянул также о нынешних высоких показателях экспорта российской сельхозпродукции.
"Сказали бы кому-нибудь в начале 2000-х годов, что у нас будет экспорт под 25 миллиардов, никто бы не поверил. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы. Это просто реально достижение!", - сказал президент, добавив, что власти провели определенные действия по поддержке этого сектора экономики.
Есть и другие составляющие, которые сделали российскую экономику и социальную сферу более устойчивой, "несопоставимо более устойчивой, чем это было в конце 90-х и начале 2000-х годов", уточнил Путин. "По сути, это другая страна", - отметил президент РФ.
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