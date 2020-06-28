Еще много нужно сделать для диверсификации экономики, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики России, но этот процесс уже идёт, заявил президент РФ Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики России, но этот процесс уже идёт, заявил президент РФ Владимир Путин

"У нас промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза. В этом смысле нам еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - заявил Путин в интервью, которое покажут в эфире телеканала "Россия 1"

Он упомянул также о нынешних высоких показателях экспорта российской сельхозпродукции.

"Сказали бы кому-нибудь в начале 2000-х годов, что у нас будет экспорт под 25 миллиардов, никто бы не поверил. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы. Это просто реально достижение!", - сказал президент, добавив, что власти провели определенные действия по поддержке этого сектора экономики.