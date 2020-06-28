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На Ямале умерли два медика, заразившиеся коронавирусом
Два медицинских работника, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил в воскресенье директор департамента... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:35
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямал, происшествия

На Ямале умерли два медика, заразившиеся коронавирусом

11:35 28.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра у машины скорой помощи
Медик карантинного центра у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра у машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Два медицинских работника, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил в воскресенье директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.
По последним данным, в округе зафиксировано 5159 случаев COVID-19, из них 154 – за последние сутки.
"Первые потери случились в рядах наших медиков. В Ноябрьске скончалась фельдшер службы скорой помощи. Как медицинский работник она могла иметь контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией. Заболела в середине мая, была госпитализирована с двусторонней пневмонией, которая протекала в тяжелой форме и осложнилась сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью. Почти месяц наша коллега находилась на поддержке аппаратов ИВЛ, боролась за жизнь, врачи Ноябрьской больницы делали все возможное, мы очень надеялись на лучшее, но организм не выдержал", - приводит слова Новикова оперштаб региона.
Также уточняется, что скончалась старшая медицинская сестра из Губкинской городской больницы. У женщины не было контакта с больными коронавирусом, заболела она во время отпуска.
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Помимо этого, зафиксирована смерть мужчины 46 лет с диагнозом внебольничной пневмонии и лабораторно подтвержденным COVID-19. Течение его болезни усугубилось наличием ряда хронических заболеваний, интенсивная терапия не дала результата, добавили в штабе.
Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в ЯНАО достигло 37. Из госпитализированных в данный момент 33 пациента находятся в тяжелом состоянии, трое – в крайне тяжелом, еще 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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