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https://ria.ru/20200628/1573580602.html
В Чехии выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом
Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Чехии составило 260, это самый высокий показатель прироста с 8 апреля, следует из данных... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, чехия, в мире

В Чехии выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом

11:36 28.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Чехии составило 260, это самый высокий показатель прироста с 8 апреля, следует из данных минздрава страны.
В субботу в минздраве Чехии информировали о 168 новых случаях заражения, этот показатель стал самым высоким с 11 апреля, когда были выявлены 170 новых заражений. Нынешний показатель стал самым высоким с 8 апреля, когда суточный прирост зараженных составил 295.
Медик надевает защитный костюм
19 июня, 10:05Распространение нового коронавируса
В Чехии за сутки выявили 118 заболевших COVID-19
Общее число заразившихся коронавирусом в Чехии с начала марта составило 11 298. От заболевания скончались 347 человек, свыше 7,6 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧехияВ мире
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