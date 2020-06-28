https://ria.ru/20200628/1573580602.html
В Чехии выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом
Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Чехии составило 260, это самый высокий показатель прироста с 8 апреля, следует из данных... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:36
2020-06-28T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_0:72:3148:1843_1400x0_80_0_0_893985d562b0ac1de3205d9ef9ea0b59.jpg
https://ria.ru/20200619/1573166938.html
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_0:72:3148:1843_1400x0_80_0_0_893985d562b0ac1de3205d9ef9ea0b59.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_5da9bfaa5af778a6a8e6238f78f1f9f0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_550:0:2598:2048_1400x0_80_0_0_ba13973383c030e10b0ef8d4c2945736.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, чехия, в мире