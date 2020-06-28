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Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши
Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно, из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава Государственной... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:01
анджей дуда
польша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
анджей дуда, польша, в мире

Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши

11:30 28.06.2020 (обновлено: 15:01 28.06.2020)
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© AP Photo / Darko BandicЖенщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
© AP Photo / Darko Bandic
Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 июн — РИА Новости. Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно, из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава Государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
В воскресенье в Польше проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7:00 (8:00 мск). На пост главы государства претендуют 15 кандидатов, в том числе действующий президент Анджей Дуда. Если ни один из них не наберет более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур выборов.
"От нас это не зависит, но санитарные меры значительно снизили скорость голосования", — сказал Марчиняк.
Он напомнил, что в соответствии с распоряжением властей на избирательном участке может одновременно находиться не более одного человека на четыре квадратных метра, за исключением членов комиссий и наблюдателей.
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При этом Марчиняк пообещал, что комиссии обеспечат такие условия, "чтобы каждый мог проголосовать".
Как передает корреспондент РИА Новости, перед участками для голосования с утра выстроились очереди из избирателей.
По данным Госизбиркома, на данный момент зафиксировано некоторое количество нарушений, касающихся выборов, в частности, 93 повреждения плакатов, 28 случаев нарушения режима тишины, который действует до конца голосования, 12 нарушений размещения агитационных материалов.
Порядок на избирательных участках обеспечивают 627 полицейских.
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