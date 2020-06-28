Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши

Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша. Архивное фото

Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша

© AP Photo / Darko Bandic Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша

ВАРШАВА, 28 июн — РИА Новости. Голосование на выборах президента Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно, из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава Государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.

В воскресенье в Польше проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7:00 (8:00 мск). На пост главы государства претендуют 15 кандидатов, в том числе действующий президент Анджей Дуда . Если ни один из них не наберет более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур выборов.

"От нас это не зависит, но санитарные меры значительно снизили скорость голосования", — сказал Марчиняк.

Он напомнил, что в соответствии с распоряжением властей на избирательном участке может одновременно находиться не более одного человека на четыре квадратных метра, за исключением членов комиссий и наблюдателей.

При этом Марчиняк пообещал, что комиссии обеспечат такие условия, "чтобы каждый мог проголосовать".

Как передает корреспондент РИА Новости, перед участками для голосования с утра выстроились очереди из избирателей.

По данным Госизбиркома, на данный момент зафиксировано некоторое количество нарушений, касающихся выборов, в частности, 93 повреждения плакатов, 28 случаев нарушения режима тишины, который действует до конца голосования, 12 нарушений размещения агитационных материалов.

Порядок на избирательных участках обеспечивают 627 полицейских.