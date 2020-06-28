В Крыму за двое суток умерли два пациента с коронавирусом

В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 681 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 478 человек. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 178 человек.