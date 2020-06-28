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В Крыму за двое суток умерли два пациента с коронавирусом
Два госпитализированных из-за коронавирусной инфекции в медицинские учреждения Крыма пациента скончались за последние двое суток, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:31
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, минздрав крыма, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму за двое суток умерли два пациента с коронавирусом

11:31 28.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Два госпитализированных из-за коронавирусной инфекции в медицинские учреждения Крыма пациента скончались за последние двое суток, сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.
Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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По данным минздрава Крыма, за последние сутки в регионе скончался один пациент с коронавирусной инфекцией, в субботу в ведомстве сообщили о смерти одного госпитализированного с диагнозом COVID-19. Общее число скончавшихся (с начала эпидемии) выросло до 27. При этом причина смерти от COVID-19 на данный момент официально подтверждена у девяти человек.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 681 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 478 человек. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 178 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Минздрав КрымаСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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