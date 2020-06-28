В Польше число выздоровевших после COVID-19 превысило 20 тысяч человек

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 20 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 576 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 20 548.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет около 34 тысяч, более 1400 из заболевших скончались.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1845 человек, 83 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 85 603 находятся на карантине.

С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.