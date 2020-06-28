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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573580389.html
В Польше число выздоровевших после COVID-19 превысило 20 тысяч человек
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 20 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, польша, в мире

В Польше число выздоровевших после COVID-19 превысило 20 тысяч человек

11:28 28.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 20 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.
По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 576 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 20 548.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет около 34 тысяч, более 1400 из заболевших скончались.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1845 человек, 83 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 85 603 находятся на карантине.
С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
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