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Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю
Официальные запросы депутатов Госдумы могут появиться в электронной базе данных нижней палаты парламента через неделю, сообщил РИА Новости глава фракции "Единая РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:22
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика

Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю

11:22 28.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов. Архивное фото
ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Официальные запросы депутатов Госдумы могут появиться в электронной базе данных нижней палаты парламента через неделю, сообщил РИА Новости глава фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов.
"Сейчас комитет по контролю и регламенту должен сделать положение, как происходит эта процедура... Я думаю, что за эту неделю они сделаю все",- сказал Неверов, отвечая на вопрос, когда электронная база депутатских запросов заработает.
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Он напомнил, что уже внесены поправки в регламент. "Запросы уже регистрируются в делопроизводстве, сейчас в соответствии с регламентом будет необходимость эти запросы уже выставлять в интернет в открытый доступ",- отметил он.
Ранее Государственная дума приняла проект постановления с поправками в регламент работы палаты, в частности о публикации в открытом доступе депутатских запросов и новых полномочиях экспертных советов при руководстве Госдумы.
В начале этого года руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов предложил публиковать запросы, направляемые парламентариям в различные инстанции. Он говорил, что такая мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной депутат и в чьих интересах он действует, а значит, сделает работу депутата более прозрачной и открытой.
Заседание Госдумы РФ
22 июня, 19:08
Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
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Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
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