Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Официальные запросы депутатов Официальные запросы депутатов Госдумы могут появиться в электронной базе данных нижней палаты парламента через неделю, сообщил РИА Новости глава фракции " Единая Россия " в ГД Сергей Неверов

"Сейчас комитет по контролю и регламенту должен сделать положение, как происходит эта процедура... Я думаю, что за эту неделю они сделаю все",- сказал Неверов, отвечая на вопрос, когда электронная база депутатских запросов заработает.

Он напомнил, что уже внесены поправки в регламент. "Запросы уже регистрируются в делопроизводстве, сейчас в соответствии с регламентом будет необходимость эти запросы уже выставлять в интернет в открытый доступ",- отметил он.

Ранее Государственная дума приняла проект постановления с поправками в регламент работы палаты, в частности о публикации в открытом доступе депутатских запросов и новых полномочиях экспертных советов при руководстве Госдумы.