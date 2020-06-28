https://ria.ru/20200628/1573579912.html
Среди новых заболевших COVID-19 под Калининградом есть двое детей
Среди выявленных случаев коронавируса за последние сутки в Калининградской области двое заболевших детей, в том числе один посещавший детский сад, а также шесть РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:20
2020-06-28T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости.
Среди выявленных случаев коронавируса за последние сутки в Калининградской области
двое заболевших детей, в том числе один посещавший детский сад, а также шесть пенсионеров, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших шестеро старше 65 лет, а также двое детей, в том числе один ребёнок, посещавший дежурную группу детсада. Противоэпидемические мероприятия проводятся. Работа группы временно приостановлена. Дети и сотрудники находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому, будут обследованы в установленные сроки", - рассказали в штабе.
Детские сады в регионе работают в режиме дежурных групп. В субботу правительство области сообщило, что полностью их начнут открывать с 6 июля. При этом пока все сотрудники, не работавшие длительное время, не пройдут тестирование на коронавирус, учреждение не может быть открыто. Если в группе будет выявляться ребенок с COVID-19, всех остальных отправят на двухнедельный карантин и обследование.
По данным оперштаба, всего на 28 июня на COVID-19 обследовано 86,5 тысячи человек. Выявлено 2426 случаев заражения, 1406 человек из них выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1066 человек, в том числе 61 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.