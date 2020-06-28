Среди новых заболевших COVID-19 под Калининградом есть двое детей

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Среди выявленных случаев коронавируса за последние сутки в Среди выявленных случаев коронавируса за последние сутки в Калининградской области двое заболевших детей, в том числе один посещавший детский сад, а также шесть пенсионеров, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших шестеро старше 65 лет, а также двое детей, в том числе один ребёнок, посещавший дежурную группу детсада. Противоэпидемические мероприятия проводятся. Работа группы временно приостановлена. Дети и сотрудники находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому, будут обследованы в установленные сроки", - рассказали в штабе.

Детские сады в регионе работают в режиме дежурных групп. В субботу правительство области сообщило, что полностью их начнут открывать с 6 июля. При этом пока все сотрудники, не работавшие длительное время, не пройдут тестирование на коронавирус, учреждение не может быть открыто. Если в группе будет выявляться ребенок с COVID-19, всех остальных отправят на двухнедельный карантин и обследование.

По данным оперштаба, всего на 28 июня на COVID-19 обследовано 86,5 тысячи человек. Выявлено 2426 случаев заражения, 1406 человек из них выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1066 человек, в том числе 61 в условиях обсерватора.