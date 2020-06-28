https://ria.ru/20200628/1573579884.html
Россия готова поставлять на мировой рынок тесты на COVID-19 и лекарства
Россия, учитывая риск второй волны пандемии, готова поставлять на мировой рынок препараты против COVID-19, тест-системы и вакцины, заявил министр... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:19
2020-06-28T11:19
россия
михаил мурашко
общество
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1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ec86b113daec8167c3552bbc82482fb8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, общество