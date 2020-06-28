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Россия готова поставлять на мировой рынок тесты на COVID-19 и лекарства
Россия, учитывая риск второй волны пандемии, готова поставлять на мировой рынок препараты против COVID-19, тест-системы и вакцины, заявил министр... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:19
россия
михаил мурашко
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, михаил мурашко, общество

Россия готова поставлять на мировой рынок тесты на COVID-19 и лекарства

11:19 28.06.2020
1079
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия, учитывая риск второй волны пандемии, готова поставлять на мировой рынок препараты против COVID-19, тест-системы и вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого действия противовирусного, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины",- сказал Мурашко в ходе выступления на онлайн-саммите "Глобальная цель — объединимся ради будущего".
Он уточнил, что с первых дней пандемии Россия оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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