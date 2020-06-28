Россия готова поставлять на мировой рынок тесты на COVID-19 и лекарства

"С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого действия противовирусного, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины",- сказал Мурашко в ходе выступления на онлайн-саммите "Глобальная цель — объединимся ради будущего".