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Росприроднадзор назвал возможную причину аварии на фабрике "Норникеля"
Отработанная вода могла превысить уровень технического отстойника фабрики в Норильске и попасть в окружающую среду из-за испытаний трубопровода и ливня,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:40
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
2020-06-28T11:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

Росприроднадзор назвал возможную причину аварии на фабрике "Норникеля"

11:18 28.06.2020 (обновлено: 14:40 28.06.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Норильск. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отработанная вода могла превысить уровень технического отстойника фабрики в Норильске и попасть в окружающую среду из-за испытаний трубопровода и ливня, сообщили РИА Новости в Росприроднадзоре.
Ранее в МЧС сообщили, что в воскресенье утром поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону. Прокуратура также организовала проверку. Заполярный филиал "Норникеля" принял меры по остановке слива оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике через границу отстойника.
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"По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, для предотвращения развития возможных внештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду, эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию. Сброс прекращён.
На месте работают инспекторы Росприроднадзора и иные надзорные и контролирующие органы.
Кадры с места перекачки отходов с завода Норникеля в тундровую зону в Норильске
Вчера, 09:13
На фабрике в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости
000190
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
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