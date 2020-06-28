Росприроднадзор назвал возможную причину аварии на фабрике "Норникеля"

В СК рассказали о ЧП на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске

В СК рассказали о ЧП на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске

"По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, для предотвращения развития возможных внештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду, эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию. Сброс прекращён.