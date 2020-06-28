Росприроднадзор назвал возможную причину аварии на фабрике "Норникеля"

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отработанная вода могла превысить уровень технического отстойника фабрики в Норильске и попасть в окружающую среду из-за испытаний трубопровода и ливня, сообщили РИА Новости в Росприроднадзоре.
Ранее в МЧС сообщили, что в воскресенье утром поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону. Прокуратура также организовала проверку. Заполярный филиал "Норникеля" принял меры по остановке слива оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике через границу отстойника.
"По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, для предотвращения развития возможных внештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду, эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию. Сброс прекращён.
На месте работают инспекторы Росприроднадзора и иные надзорные и контролирующие органы.