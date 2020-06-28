В КБР умер еще один пациент с коронавирусом

Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото

Водитель и врач в автомобиле скорой помощи

НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 53, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 52 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек – женщина 1957 года рождения, жительница города Баксан", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 54 новых случая COVID-19, общее число заболевших составило 4905. Выздоровели за сутки 145 человек, всего выздоровевших в регионе - 3241.

В госпиталях находятся 1337 человек, из которых 61 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1640 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1348 человек, имевших контакты с зараженными людьми.