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В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 53, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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происшествия
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия

В КБР умер еще один пациент с коронавирусом

11:13 28.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 53, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 52 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – женщина 1957 года рождения, жительница города Баксан", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 54 новых случая COVID-19, общее число заболевших составило 4905. Выздоровели за сутки 145 человек, всего выздоровевших в регионе - 3241.
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