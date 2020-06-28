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В Подмосковье вылечили более 33 тысяч заболевших COVID-19
Более 33 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Московской области, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье вылечили более 33 тысяч заболевших COVID-19

11:11 28.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Более 33 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Московской области, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Свыше 33 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавируса", - говорится в сообщении.
За сутки из медучреждений региона выписали 1319 человек, уточняет оперштаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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