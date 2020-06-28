https://ria.ru/20200628/1573579783.html
В Подмосковье вылечили более 33 тысяч заболевших COVID-19
Более 33 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Московской области, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:11
2020-06-28T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество