Московский штаб сообщил о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

"В столице подтверждено 717 новых случаев коронавируса. Это рекордно низкое число новых случаев за 81 день.45,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,8% – от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 8,1% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.