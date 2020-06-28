Московский штаб сообщил о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рекордно низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца зафиксировано в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 717 новых случаев коронавируса. Это рекордно низкое число новых случаев за 81 день.45,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,8% – от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 8,1% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 634 437, всего скончались от болезни 9073 человек, выздоровели 399 087.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.