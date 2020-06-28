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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573579746.html
Московский штаб сообщил о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Рекордно низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца зафиксировано в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
москва
общество
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_34f0d16f06165eec87f89a01f899e3ef.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, общество

Московский штаб сообщил о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

11:11 28.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рекордно низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца зафиксировано в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 717 новых случаев коронавируса. Это рекордно низкое число новых случаев за 81 день.45,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,8% – от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 8,1% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 634 437, всего скончались от болезни 9073 человек, выздоровели 399 087.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваОбщество
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