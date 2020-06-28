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Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России
К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:53
ипотека
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
эксперт ра
экономика
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Псевдороссияне тут, опять не очень довольны ))
60
С нашими доходами, даже 5%,это очень дофига! Добавим сюда еще не постоянство основного дохода, гарантий нет ни каких, что взяв ипотеку ты не встрянешь по полной.
56
6
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ипотека, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра, экономика

Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России

11:09 28.06.2020 (обновлено: 12:53 28.06.2020)
20271
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабочий на строительстве жилого дома
Рабочий на строительстве жилого дома
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума.
По оценке аналитиков, банки смогут предлагать заемщикам ипотеку со ставкой ниже семи процентов годовых.

"Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до семи процентов к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставка", — заявила РБК старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Эксперт считает, что ипотека сейчас интересна как заемщикам, так и кредиторам, но первым не хватает финансов на покупку жилья, поэтому основным предложением на рынке может стать льготная ипотека по программе с господдержкой. По оценке Ульяновой, доля таких кредитов может возрасти до половины от общего объема.
При этом программа льготной ипотеки не распространяется на рынок вторичного жилья, который пользуется спросом у россиян, заметила аналитик. Отмечается, что по итогам первого квартала этого года доля вторички в выдачах ипотеки составила около 70 процентов.
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По итогам мая средняя ипотечная ставка по новым выдачам опустилась до минимума в 7,4 процента. Снижение связывают с действием программы льготной ипотеки с господдержкой, в рамках которой максимальная ставка составляет 6,5 процента годовых.
В кредитном агентстве "Эксперт РА" предполагают, что по итогам года доля первички в выдаче новых кредитов благодаря программе льготного кредитования может достигнуть половины от общего числа.
Динамика ставки будет зависеть от политики Банка России. Как ранее заявил РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень, снижению ставок способствует мягкая монетарная политика регулятора и высокая конкуренция за надежных заемщиков среди банков. В то же время эксперт не исключил, что снижение ставок сделает ипотечный продукт менее маржинальным и ипотека перестанет дешеветь.
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531011136
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ИпотекаНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Эксперт РАЭкономика
Популярные комментарии
Псевдороссияне тут, опять не очень довольны ))
28 июня, 12:01
ВВиктор
30000219
С нашими доходами, даже 5%,это очень дофига! Добавим сюда еще не постоянство основного дохода, гарантий нет ни каких, что взяв ипотеку ты не встрянешь по полной.
28 июня, 11:40
Aleksey Torgashov
28000325
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