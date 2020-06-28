https://ria.ru/20200628/1573579695.html
Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России
К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:09
2020-06-28T12:53
ипотека
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
эксперт ра
экономика
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Виктор
Псевдороссияне тут, опять не очень довольны ))
60
Aleksey Torgashov
С нашими доходами, даже 5%,это очень дофига! Добавим сюда еще не постоянство основного дохода, гарантий нет ни каких, что взяв ипотеку ты не встрянешь по полной.
56
6
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра, экономика
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума.
По оценке аналитиков, банки смогут предлагать заемщикам ипотеку со ставкой ниже семи процентов годовых.
"Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до семи процентов к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставка", — заявила РБК старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.
Эксперт считает, что ипотека сейчас интересна как заемщикам, так и кредиторам, но первым не хватает финансов на покупку жилья, поэтому основным предложением на рынке может стать льготная ипотека по программе с господдержкой. По оценке Ульяновой, доля таких кредитов может возрасти до половины от общего объема.
При этом программа льготной ипотеки не распространяется на рынок вторичного жилья, который пользуется спросом у россиян, заметила аналитик. Отмечается, что по итогам первого квартала этого года доля вторички в выдачах ипотеки составила около 70 процентов.
По итогам мая средняя ипотечная ставка по новым выдачам опустилась до минимума в 7,4 процента. Снижение связывают с действием программы льготной ипотеки с господдержкой, в рамках которой максимальная ставка составляет 6,5 процента годовых.
В кредитном агентстве "Эксперт РА
" предполагают, что по итогам года доля первички в выдаче новых кредитов благодаря программе льготного кредитования может достигнуть половины от общего числа.
Динамика ставки будет зависеть от политики Банка России. Как ранее заявил РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА
Валерий Пивень, снижению ставок способствует мягкая монетарная политика регулятора и высокая конкуренция за надежных заемщиков среди банков. В то же время эксперт не исключил, что снижение ставок сделает ипотечный продукт менее маржинальным и ипотека перестанет дешеветь.