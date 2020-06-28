Пассажирские перевозки включили в список пострадавших отраслей

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от Пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от коронавируса , сообщается на сайте кабмина.

"Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин ", - говорится в сообщении.

Так, спрос на перевозки железнодорожным и водным транспортом заметно сократился из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. В первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года. Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Поэтому было принято решение помочь этим секторам.

Уточняется, что в числе мер поддержки – отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Также для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов, снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ, реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий, которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.