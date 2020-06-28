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Пассажирские перевозки включили в список пострадавших отраслей
Пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от коронавируса, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:27
михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил мишустин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, экономика

Пассажирские перевозки включили в список пострадавших отраслей

11:05 28.06.2020 (обновлено: 11:27 28.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пассажирские поезда РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
"Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Так, спрос на перевозки железнодорожным и водным транспортом заметно сократился из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. В первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года. Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Поэтому было принято решение помочь этим секторам.
Уточняется, что в числе мер поддержки – отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Также для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов, снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ, реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.
Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий, которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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