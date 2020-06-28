https://ria.ru/20200628/1573579472.html
В Свердловской области 53 больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 53 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:03
2020-06-28T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, общество