В Свердловской области 53 больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Более 140 пациентов с коронавирусом в Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 53 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает оперативный штаб региона.

По последним данным, в области зафиксировано 12 302 случая COVID-19, из них 209 – за последние сутки.

"Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 601 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 7219 человек. За последние сутки скончался один пациент, таким образом число летальных случаев достигло 91.