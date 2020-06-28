Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573579472.html
В Свердловской области 53 больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 53 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_8d85ee6242937c4a2b1f78985178dda4.jpg
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_8d85ee6242937c4a2b1f78985178dda4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_76:0:2805:2047_1400x0_80_0_0_7b9979ca0ad4eeb6f8dbb8eae80f332a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_456:0:2503:2047_1400x0_80_0_0_2c5e367ec6fe7363d200d914ed7021a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, общество

В Свердловской области 53 больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

11:03 28.06.2020
382
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 53 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зафиксировано 12 302 случая COVID-19, из них 209 – за последние сутки.
"Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 601 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 7219 человек. За последние сутки скончался один пациент, таким образом число летальных случаев достигло 91.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьОбщество
Рекомендуем
Врач в госпитале
Названы регионы с наименьшим приростом заболевших COVID-19 за сутки
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
В Свердловской области умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки умерли 104 человека с коронавирусом
Пассажирские поезда РЖД
Пассажирские перевозки включили в список пострадавших отраслей
Медики на крыльце красной зоны
В России за сутки выздоровели 5735 пациентов с коронавуирусом
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Московский штаб сообщил о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Туристы у статуи Джульетты в Вероне
Туристы рассказали, изменится ли их поведение после пандемии
Прокуратура
Прокуратура проверит данные о сбросе отходов под Норильском
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Россия готова поставлять на мировой рынок тесты на COVID-19 и лекарства
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после избиения школьницей девушки в Красноуральске
Медик
В Подмосковье вылечили более 33 тысяч заболевших COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки выявили 6791 случай заражения коронавирусом
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом
Блокпост на въезде в Тбилиси, Грузия
В Грузии умер 15 пациент с коронавирусом
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
07:07В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
07:05Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
Лента новостейМолния