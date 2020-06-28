https://ria.ru/20200628/1573579391.html
Прокуратура проверит данные о сбросе отходов под Норильском
Прокуратура начала проверку по факту загрязнения водных объектов в районе "Талнахской обогатительной фабрики" в Норильске, где обнаружили утечку неизвестной... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:01
2020-06-28T14:40
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20200628/1573578616.html
1
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
2020-06-28T11:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия