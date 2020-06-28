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Прокуратура проверит данные о сбросе отходов под Норильском
Прокуратура начала проверку по факту загрязнения водных объектов в районе "Талнахской обогатительной фабрики" в Норильске, где обнаружили утечку неизвестной... РИА Новости, 28.06.2020
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следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Прокуратура проверит данные о сбросе отходов под Норильском

11:01 28.06.2020 (обновлено: 14:40 28.06.2020)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту загрязнения водных объектов в районе "Талнахской обогатительной фабрики" в Норильске, где обнаружили утечку неизвестной жидкости при несанкционированной перекачке, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Красноярского края Ольга Гайдук.
Ранее в МЧС сообщили, что в воскресенье утром поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе "Талнахской обогатительной фабрики". По его данным, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону.
"Прокурор выехал на место. Проводится проверка о загрязнении водных объектов в районе "Талнахской обогатительной фабрики", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета России
Вчера, 10:35
СК проверит данные о сбросе отходов на Талнахской обогатительной фабрике
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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