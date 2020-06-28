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Названы регионы с наименьшим приростом заболевших COVID-19 за сутки
Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, наименьшие темпы прироста в Москве и Крыму (0,3%), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:58
чукотский автономный округ
республика ингушетия
экономика
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чукотский автономный округ
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чукотский автономный округ, республика ингушетия, экономика

Названы регионы с наименьшим приростом заболевших COVID-19 за сутки

10:58 28.06.2020
1735
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале
Врач в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, наименьшие темпы прироста в Москве и Крыму (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ 0%, 2. г. Москва, Республика Крым 0,3%, 3. Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Калининградская область 0,6%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Чукотский автономный округРеспублика ИнгушетияЭкономика
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