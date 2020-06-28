Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573579326.html
СК начал проверку после избиения школьницей девушки в Красноуральске
Свердловские следователи организовали проверку после конфликта между двумя девушками в городе Красноуральск, в ходе которого несовершеннолетняя школьница... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:57
следственный комитет россии (ск рф)
красноуральск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_479e8b1c932e031644e1046fad79d866.jpg
https://ria.ru/20200625/1573466557.html
https://ria.ru/20200615/1572929564.html
1
красноуральск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_479e8b1c932e031644e1046fad79d866.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_20ead42323535bb154cffa76b5ae3ccf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_290:0:2338:2048_1400x0_80_0_0_68358839f3b053516c2f99fb4101ffbb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), красноуральск, происшествия

СК начал проверку после избиения школьницей девушки в Красноуральске

10:57 28.06.2020
1867
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Свердловские следователи организовали проверку после конфликта между двумя девушками в городе Красноуральск, в ходе которого несовершеннолетняя школьница причинила травмы своей оппонентке, сообщает в воскресенье региональное управление СК РФ.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как школьница забивает ногами другую девушку, лежащую на земле.
Автомобиль Следственного комитета РФ
25 июня, 14:48
СК в Смоленской области проверит сообщение об избиении школьницы
"Организована доследственная проверка по сообщению о конфликте между двумя девушками, одна из которых - несовершеннолетняя. В ходе конфликта, согласно материалам проверки, 15-летняя девушка причинила телесные повреждения пострадавшей из-за межличностного конфликта", - сообщили в СУСК.
Уточняется, что следователи опрашивают участниц драки, их родственников и знакомых, также выясняются условия, в которых воспитывается несовершеннолетняя.
Как добавили в региональной прокуратуре, школьница уже состоит на учете в полиции после неоднократных самовольных уходов из дома. По данным ведомства, девочка воспитывается отцом, который ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Следственную проверку прокуратура взяла на контроль, будет дана оценка профилактической работе, проводимой органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Машина Следственного комитета РФ на месте обрушения на детей металлической конструкции сцены у дома культуры в Перми. 24 мая 2017
15 июня, 10:09
СК разбирается в инциденте с избиением ребенка в лифте в Красноярске
1111232
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)КрасноуральскПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
Полицейский автомобиль
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Полиция
Трактор наехал на автомобиль полиции на месте аварии под Норильском
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Саратовской области несовершеннолетний водитель погиб в ДТП
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Отделение сгущения измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики ОАО ГМК Норильский никель
В "Норникеле" прокомментировали ЧП со сливом воды на Талнахской фабрике
Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Дождь в Москве
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за дождя с градом
Асель Кадырбекова
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Староста района Прага-6 прокомментировал снос памятника Коневу
Сотрудники МЧС
На Кубани тракторист сжег поле, пытаясь потушить загоревшийся прицеп
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Покупательница в супермаркете
Названы продукты, ускоряющие старение
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
В Китае назвали три главных недостатка россиянок
Видео со вставшим на колени Бари Алибасовым
Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
07:07В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
07:05Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
Лента новостейМолния