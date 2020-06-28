https://ria.ru/20200628/1573579326.html
СК начал проверку после избиения школьницей девушки в Красноуральске
Свердловские следователи организовали проверку после конфликта между двумя девушками в городе Красноуральск, в ходе которого несовершеннолетняя школьница... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:57
2020-06-28T10:57
следственный комитет россии (ск рф)
красноуральск
происшествия
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1
красноуральск
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноуральск, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости.
Свердловские следователи организовали проверку после конфликта между двумя девушками в городе Красноуральск
, в ходе которого несовершеннолетняя школьница причинила травмы своей оппонентке, сообщает в воскресенье региональное управление СК
РФ.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как школьница забивает ногами другую девушку, лежащую на земле.
"Организована доследственная проверка по сообщению о конфликте между двумя девушками, одна из которых - несовершеннолетняя. В ходе конфликта, согласно материалам проверки, 15-летняя девушка причинила телесные повреждения пострадавшей из-за межличностного конфликта", - сообщили в СУСК.
Уточняется, что следователи опрашивают участниц драки, их родственников и знакомых, также выясняются условия, в которых воспитывается несовершеннолетняя.
Как добавили в региональной прокуратуре, школьница уже состоит на учете в полиции после неоднократных самовольных уходов из дома. По данным ведомства, девочка воспитывается отцом, который ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Следственную проверку прокуратура взяла на контроль, будет дана оценка профилактической работе, проводимой органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.