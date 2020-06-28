СК начал проверку после избиения школьницей девушки в Красноуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Свердловские следователи организовали проверку после конфликта между двумя девушками в городе Свердловские следователи организовали проверку после конфликта между двумя девушками в городе Красноуральск , в ходе которого несовершеннолетняя школьница причинила травмы своей оппонентке, сообщает в воскресенье региональное управление СК РФ.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как школьница забивает ногами другую девушку, лежащую на земле.

"Организована доследственная проверка по сообщению о конфликте между двумя девушками, одна из которых - несовершеннолетняя. В ходе конфликта, согласно материалам проверки, 15-летняя девушка причинила телесные повреждения пострадавшей из-за межличностного конфликта", - сообщили в СУСК.

Уточняется, что следователи опрашивают участниц драки, их родственников и знакомых, также выясняются условия, в которых воспитывается несовершеннолетняя.