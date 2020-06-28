В Грузии умер 15 пациент с коронавирусом

"Скончался мужчина в возрасте 82 лет, который прибыл в Грузию из соседней страны. Состояние его здоровья изначально было тяжелым, у пациента отмечалось множество хронических заболеваний",- заявили в центре журналистам.

В целом, по данным сайта по мониторингу заболевания, число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на три и достигло 924, среди них выздоровели 785 человек. В режиме карантина находятся 2819 человек, под наблюдением в стационарах - 230.