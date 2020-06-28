https://ria.ru/20200628/1573579096.html
В Грузии умер 15 пациент с коронавирусом
Мужчина в возрасте 82 лет стал пятнадцатой по счету жертвой коронавирусной инфекции в Грузии, заявили в Центре по контролю заболеваний. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:53
2020-06-28T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569490260_0:434:2856:2041_1400x0_80_0_0_d8b389cd57fbaa68e2a6d14b7ec50987.jpg
https://ria.ru/20200624/1573402223.html
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569490260_0:434:2856:2041_1400x0_80_0_0_d8b389cd57fbaa68e2a6d14b7ec50987.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569490260_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_f5672b8a6e190d08357f21f4b883fa05.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569490260_808:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_edec372124952ed2dc7d02fc0ab27c20.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, грузия, в мире