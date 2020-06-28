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В Грузии умер 15 пациент с коронавирусом
Мужчина в возрасте 82 лет стал пятнадцатой по счету жертвой коронавирусной инфекции в Грузии, заявили в Центре по контролю заболеваний. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:53
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии умер 15 пациент с коронавирусом

10:53 28.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерБлокпост на въезде в Тбилиси, Грузия
Блокпост на въезде в Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Блокпост на въезде в Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Мужчина в возрасте 82 лет стал пятнадцатой по счету жертвой коронавирусной инфекции в Грузии, заявили в Центре по контролю заболеваний.
"Скончался мужчина в возрасте 82 лет, который прибыл в Грузию из соседней страны. Состояние его здоровья изначально было тяжелым, у пациента отмечалось множество хронических заболеваний",- заявили в центре журналистам.
Вид на Тбилиси
24 июня, 09:03Распространение нового коронавируса
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 914
В целом, по данным сайта по мониторингу заболевания, число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на три и достигло 924, среди них выздоровели 785 человек. В режиме карантина находятся 2819 человек, под наблюдением в стационарах - 230.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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