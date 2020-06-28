https://ria.ru/20200628/1573578854.html
В России за сутки выявили 6791 случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6791 новый случай заражения коронавирусом, 104 человека умерли, 5,7 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:47
2020-06-28T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://ria.ru/20200628/1573573754.html
Олег Инкогнито
Собянин реально работает.
69
Von Stirliz
выздоровевшие,это которых ВЫПИСАЛИ из стационаров.А заболевшие, это всего лишь те, у кого тест обнаружил вирус. Естественно, их и должно быть больше!
40
13
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6791 новый случай заражения коронавирусом, 104 человека умерли, 5,7 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 2198 человек (32,4 процента от всех выявленных за сутки случаев) заболевание протекает без симптомов.
Число выявленных инфицированных уже третий день подряд составляет меньше семи тысяч.
Новые случаи зафиксированы в 83 регионах, максимальное количество — в Москве (717). Этот показатель является рекордно низким для столицы за последние два с половиной месяца. В Московской области выявлено 325 больных, в Ханты-Мансийском автономном округе — 285.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Севастополе — пять, Еврейской автономной области — четыре, Крыму — два. При этом на Чукотке и в Ненецком автономном округе прироста заболеваемости нет.
Общее число инфицированных с начала эпидемии в России составило 634 437 человек. Умерли за все время 9073, вылечились 399 087 пациентов.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, более 490 тысяч из них умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.