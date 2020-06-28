В России за сутки выявили 6791 случай заражения коронавирусом

Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6791 новый случай заражения коронавирусом, 104 человека умерли, 5,7 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом у 2198 человек (32,4 процента от всех выявленных за сутки случаев) заболевание протекает без симптомов.

Число выявленных инфицированных уже третий день подряд составляет меньше семи тысяч.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах, максимальное количество — в Москве (717). Этот показатель является рекордно низким для столицы за последние два с половиной месяца. В Московской области выявлено 325 больных, в Ханты-Мансийском автономном округе — 285.

Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Севастополе — пять, Еврейской автономной области — четыре, Крыму — два. При этом на Чукотке и в Ненецком автономном округе прироста заболеваемости нет.

Общее число инфицированных с начала эпидемии в России составило 634 437 человек. Умерли за все время 9073, вылечились 399 087 пациентов.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, более 490 тысяч из них умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.