Глава фракции ЕР в Госдуме проголосовал по поправкам в Конституцию

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в воскресенье проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на одном из участков в Истринском районе Подмосковья, отметив важность закрепления в основном документе суверенитета и сохранения природных богатств страны, передаёт корреспондент РИА Новости.
Неверов вместе с супругой и дочерью приехали на избирательный участок в подмосковной Павловской Слободе и проголосовали по поправкам. Глава фракции единороссов пришёл на участок в чёрной маске и перчатках и отметил, что вынесенные на голосование поправки определяют будущее страны.
"Когда говорят о том, что наиболее важно в тех поправках, которые сегодня внесены, и за которые сегодня голосуют люди, мне кажется, у каждого своё. Для кого-то важным является социальные гарантии, индексация пенсий, индексация пособий, МРОТ... Мне кажется, наиболее важным является то, что в конституции прописывается независимость и суверенитет нашей страны, прописывается то, что будут сохранены наши природные богатства, экология, сохранены наши исторические ценности. Это, как мне кажется, то, что определяет будущее нашей страны и определяет это будущее для всех", - сказал Неверов журналистам.
Неверов написал на своей странице в Facebook, что "такое масштабное изменение Основного закона - это историческое событие", которое определяет будущее России, и в этот момент "нельзя оставаться в стороне".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.