Глава фракции ЕР в Госдуме проголосовал по поправкам в Конституцию

"Когда говорят о том, что наиболее важно в тех поправках, которые сегодня внесены, и за которые сегодня голосуют люди, мне кажется, у каждого своё. Для кого-то важным является социальные гарантии, индексация пенсий, индексация пособий, МРОТ... Мне кажется, наиболее важным является то, что в конституции прописывается независимость и суверенитет нашей страны, прописывается то, что будут сохранены наши природные богатства, экология, сохранены наши исторические ценности. Это, как мне кажется, то, что определяет будущее нашей страны и определяет это будущее для всех", - сказал Неверов журналистам.