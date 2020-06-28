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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Глава фракции ЕР в Госдуме проголосовал по поправкам в Конституцию
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в воскресенье проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на одном из участков в Истринском районе... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:01
голосование по поправкам в конституцию
россия
сергей неверов
общество
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353
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россия, сергей неверов, общество

Глава фракции ЕР в Госдуме проголосовал по поправкам в Конституцию

10:42 28.06.2020 (обновлено: 14:01 28.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в воскресенье проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на одном из участков в Истринском районе Подмосковья, отметив важность закрепления в основном документе суверенитета и сохранения природных богатств страны, передаёт корреспондент РИА Новости.
Неверов вместе с супругой и дочерью приехали на избирательный участок в подмосковной Павловской Слободе и проголосовали по поправкам. Глава фракции единороссов пришёл на участок в чёрной маске и перчатках и отметил, что вынесенные на голосование поправки определяют будущее страны.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 09:03Голосование по поправкам в Конституцию
Испытатели вакцины от COVID-19 проголосовали по поправкам в Конституцию
"Когда говорят о том, что наиболее важно в тех поправках, которые сегодня внесены, и за которые сегодня голосуют люди, мне кажется, у каждого своё. Для кого-то важным является социальные гарантии, индексация пенсий, индексация пособий, МРОТ... Мне кажется, наиболее важным является то, что в конституции прописывается независимость и суверенитет нашей страны, прописывается то, что будут сохранены наши природные богатства, экология, сохранены наши исторические ценности. Это, как мне кажется, то, что определяет будущее нашей страны и определяет это будущее для всех", - сказал Неверов журналистам.
Неверов написал на своей странице в Facebook, что "такое масштабное изменение Основного закона - это историческое событие", которое определяет будущее России, и в этот момент "нельзя оставаться в стороне".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСергей НеверовОбщество
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