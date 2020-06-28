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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице Москвы лечатся 443 пациента с коронавирусом
Свыше одной тысячи человек лечатся в Филатовской больнице в Москве, в том числе 443 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач Валерий Вечорко. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:41
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Филатовской больнице Москвы лечатся 443 пациента с коронавирусом

10:41 28.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Свыше одной тысячи человек лечатся в Филатовской больнице в Москве, в том числе 443 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 28.06.20. Всего на лечении: 1037. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 994, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 443, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 14. В ОРИТ: 140. На ИВЛ: 40", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки из больницы выписали 106 человек, а поступили - 82.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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